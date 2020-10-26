Малышева назвала «дикостью» очереди на КТ в России

Москва, 25 октября. Определять наличие в организме коронавируса с помощью компьютерной томографии легких нецелесообразно. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева в прямом эфире в своем профиле в Instagram.

Паника среди населения парализовала здравоохранение, считает Малышева. По ее словам, люди при первом же недомогании звонят в поликлиники, вызывают скорую помощь, закупают антибиотики и идут делать КТ.

"А это обследование не является информативным и не должно использоваться нигде, кроме больницы, для определения тактики лечения коронавируса и его осложнений", — отметила врач.

Юрий Малышев, сын телеведущей, также принял участие в прямом эфире и рассказал, что нигде в мире КТ не используют для выявления коронавируса. Он добавил, что даже если томография покажет отклонения, то в случае отсутствия осложнений врачи все равно не будут менять курс лечения.