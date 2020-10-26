Политолог Асафов объяснил "исчерпание лимита" антироссийских санкций в США

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен 25 октября заявил, что Вашингтон практически остался без возможности вводить новые антироссийские санкции. По его словам, США ввели так много рестрикций против Москвы, что приблизились к "лимиту".

О'Брайен отметил, что американские власти изучают возможности применения "мер сдерживания" в отношении России, а также Ирана и Китая. Российский политолог Александр Асафов в беседе с корреспондентом ФАН раскрыл суть заявления помощника Трампа, а также объяснил действительно ли Вашингтон приблизился к "лимиту" санкций.

Эксперт отмечает, что предшественники О'Брайена также заявляли о "лимите" антироссийских санкций.

"Все их высказывания на этом посту обусловлены необходимостью момента. Нужно вспомнить, что говорил Трамп на последних дебатах. Он говорил, что "никто не был так строг к России, как Трамп". Заявление о невозможности вводить новые санкции, поскольку все возможные уже введены, обозначает, что если Трампа сменит другой человек, в данном случае Байден, то он уже ничего не сможет сделать с Россией, и только Трамп и его команда, могут придумать нечто новое, чтобы сдержать РФ", — говорит Асафов.

Он говорит, что суть высказывания О'Брайена заключается в том, чтобы повлиять на избирателя и создать в массовом сознании американцев понимание того, что противодействовать России, не нанося ущерба Америке, может только Трамп. Политический эксперт подчеркивает, поле для санкций еще остается, и оно довольно широкое.

"Стоит вспомнить только законопроект, который в американской прессе называли hells bells (адские колокола), который Трамп не дал ввести, а ввел на основании Скрипалей более щадящие санкции. Диапазон есть вплоть до отключения от SWIFT", — отметил специалист.

Асафов напомнил, что именно сдерживание, а не нанесение ущерба, является официальной политикой Вашингтона. Он отмечает, что следующий пакет санкций на фоне непростой мировой экономической ситуации может нанести прямой ущерб Соединенным Штатам и их союзникам.

"В реальности санкции еще есть куда вводить, однако в таком случае введение санкций будет нести двухсторонний ущерб, или ущерб для тех, кто их поддержит. От антироссийских санкций, которые вводили США и поддержали страны Евросоюза, по большей части пострадали именно страны ЕС", — комментирует политолог.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Александр Шерин в беседе с ФАН прокомментировал намерение Трампа "выстраивать мир с позиции силы". По его мнению, демонстрация силы — это стандартный прием всех переизбирающихся президентов. Парламентарий отметил, что по многим видам оружия США и РФ имеют паритет — а кое в чем наша страна даже значительно превосходит «заокеанского партнера».