Врач из Твери нашел способ лечения COVID-19 без антибиотиков

Тверь, 25 октября. Врач-реаниматолог инфекционного госпиталя в Твери Олег Иванов назвал способы профилактики коронавирусной инфекции. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Иванов работал с коронавирусными пациентами во время пандемии. Все знания о заболевании он получил на собственном опыте. Прежде всего для профилактики инфекции необходимо соблюдать меры предосторожности: носить маску, следить за чистотой рук и ограничить посещение мест массового скопления людей.

Врач советует употреблять витамины для укрепления иммунитета и поддержания здоровья организма. В качестве одних из самых полезных он назвал D3 и цинк, фамотидин (квамател) и витамин С. Однако перед этим необходимо проконсультироваться с медиками и сдать анализы.

Иванов не советует употреблять антибиотики при COVID-19, так как заболевание является вирусной, а не бактериальной инфекцией. Кроме того, нельзя пить серьезные лекарства без постановки диагноза.

"Не надо стрелять тогда, когда еще нет врага, может и в вас отрикошетить. Кстати, здорово рикошетит, помимо того, что плохо от самой инфекции, возникает еще так называемая антибиотикассоциированная диарея, а при неправильном приеме "долгоиграющая" проблема полирезистентной флоры", — пояснил он.

Медик признался, что его рекомендации позволили вылечить большое количество пациентов с COVID-19. При появлении симптомов коронавирусной инфекции необходимо обращаться к врачу, так как самостоятельное лечение может вызвать опасные последствия.