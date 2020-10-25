Обнаженное тело Волковой в одеяле вызвало фурор в Сети

Москва, 25 октября. Актриса Екатерина Волкова продемонстрировала полностью обнаженное тело на своей странице в социальной сети Instagram. Поклонники назвали 46-летнюю женщину очень "эротичной".

Волкова опубликовала снимок из центра Парижа. Она изображена сидящей на кровати в белых простынях. Женщина для фотографии сняла всю одежду, но прикрыла пикантные места одеялом. Подписчики смогли увидеть только обнаженную линию тела знаменитости от шеи до ног.

"Самые лучшие кадры в жизни истинно влюбленных. Это я позировала тебе в центре Парижа", — подписала фотографию Волкова.

Актриса не пояснила, для кого сделала столь откровенный снимок. Вероятный избранник никак не обозначился в комментариях. Зато пост активно начали обсуждать поклонники Волковой. Они высоко оценили нехарактерный для звезды снимок.

"Что может быть прекраснее, чем влюбленная женщина?" — заметил один из фанатов.

"Красиво и очень эротично", — подтвердил другой.

Однако не все похвалили Волкову за смелость и открытость. Некоторые решили, что артистка таким образом пытается обратить на себя внимание, которого ей не хватает. Другие же осудили мать троих детей за откровенные снимки.

"Когда нечем уже удивить, тогда начинают раздеваться", — заявил один из комментаторов.

"Женщина не должна свои прелести всем показывать", — согласился другой.

Волкова несколько раз говорила, что не стесняется своего возраста. По ее словам, она ценит свой опыт и возраст, воспринимая их как "божественный дар".