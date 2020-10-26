Пушков высмеял намерение Трампа «легко» разрешить конфликт в НКР

Москва, 25 октября. США не могут решить ни один конфликт, однако пытаются доказать, что способны стабилизировать ситуацию на территории Нагорного Карабаха. Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков в ответ на недавнее заявление США.

Американский лидер Дональд Трамп накануне заявил, что способен "с легкостью" разрешить конфликт в Нагорном Карабахе. По его словам, в ситуации можно "разобраться" в два счета.

"Трамп в своем репертуаре: он легко решит конфликт в Карабахе!", — посмеялся над заявлением Трампа Пушков.

Сенатор заметил, что США не смогли решить конфликт в Афганистане, Сирии, Ливии и на Украине. Однако уверенность Вашингтона при этом не ослабевает. Пушков добавил, что США не способны решить ни один из конфликтов, но не могут в этом признаться.