Эфиопские христиане попросили защиты у РФ после атаки на храмы

Аддис-Абеба, 25 октября. Представитель эфиопских христиан обратился к Русской православной церкви за помощью. По его словам, в стране атакуют храмы и дома прихожан местной православной церкви, передает RT.

Верующих людей в Эфиопии убивают с особой жестокостью, сообщает источник. Они лишаются домов и личных вещей. Однако власти не реагируют на ситуацию — поддержку оказывают только некоторые СМИ и ряд гуманитарных организаций.

Глава Общества содействия христианскому единству Джордж Александр лично обратился к РФ с просьбой о помощи. По его словам, в стране происходит настоящий геноцид христиан.

"Только за 2019 год фанатики уничтожили более 30 храмов и организаций. Продолжается проект по истреблению православных христиан. Мировые СМИ, озабоченные проблемами христиан и меньшинств, хранят молчание насчет страданий эфиопских христиан", — говорится в заявлении.

Межэтнические конфликты на данный момент организованно пытаются перевести в религиозную плоскость, считает секретарь Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов). Он уверен, что действия радикалов направляются и финансируются извне. Их цель — дестабилизация обстановки в Эфиопии.

Однако центральная власть государства все же предпринимает попытки по урегулированию ситуации. Но никто из бандитов не оказался в суде. В РПЦ сообщили, что возможность оказать гуманитарную поддержку тем, кто пострадал в ходе агрессии, рассматривается.