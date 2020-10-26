Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу в Женеве

Женева, 25 октября. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов проведут переговоры в Женеве 29 октября. Участие во встрече также примут сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Главы МИД республик обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе. Сегодня сопредседатели Минской группы ОБСЕ Россия, Франция и США в очередной раз обратились к Баку и Еревану с призывом в кратчайшие сроки принять необходимые меры по осуществлению заключенных в Москве соглашений о перемирии и режиме тишины.

"Мы призываем Армению и Азербайджана предпринять незамедлительные шаги, которые помогут реализовать все аспекты московского совместного заявления", — говорится в совместном заявлении.

Вашингтон ранее объявил новое гуманитарное перемирие в Карабахе. Как сообщает Госдеп США, режим прекращения огня вступит в силу с 07:00 по мск времени 26 октября.