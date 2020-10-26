Самая пожилая британка Джоан Хоккард умерла в возрасте 112 лет

Лондон, 25 октября. Самая пожилая жительница Великобритании Джоан Хоккард ушла из жизни на 113-м году жизни. Она умерла в своем доме, передает телеканал Sky News.

Новость о смерти долгожительницы сообщил ее 74-летний племянник Пол Рейнольдс. Его тетя родилась в 1908 году, когда страной правил король Эдуард VII. На глазах женщины прошли две мировые войны. Родные называют ее волевым и доброжелательным человеком. Женщина любила рассказывать о своей молодости и часто вспоминала школьные годы.

Рейнольдс отметил, что у его тети не было секретов долголетия. Она ни в чем себя не ограничивала и жила полной жизнью. Племянник считает, что она имела хорошую генетику, которая позволила ей прожить так долго.

Свой 112 день рождения Хоккард отметила вместе с Бобом Уэйтоном, который считался самым пожилым мужчиной в мире. Его не стало в мае этого года в возрасте 112 лет.

После смерти Хоккард самой пожилой британкой стала 111-летняя Лилиан Прист. Самым старым человеком на планете остается 117-летняя японская жительница Канэ Танака.