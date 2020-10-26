Бывший футболист Роналдиньо заразился коронавирусной инфекцией

Бразилиа, 25 октября. Медики обнаружили у чемпиона мира по футболу 2002 года в составе бразильской сборной Роналдиньо коронавирус. Об этом он сам рассказал в своем профиле Instagram. Также он сообщил о своем самочувствие на данный момент.

У Роналдиньо нет никаких симптомов коронавирусной инфекции, по его словам. Он отметил, что чувствует себя хорошо. На данный момент бывший футболист находится на самоизоляции.

Бразильский спортсмен побеждал в итальянском и испанском чемпионатах в составе "Милана" и "Барселоны". Также он одерживал победу с "сине-гранатовыми" в Лиге чемпионов. В составе сборной Бразилии футболист провел 97 игр, в которых оформил на себя 33 гола.