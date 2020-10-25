Журавко заявил, что легалайз превратит Украину в "наркотический хаб"

Данные экзитпола Всеукраинского опроса президента Владимира Зеленского показали, что подавляющее число украинцев поддерживают легалайз легких наркотиков в стране. Согласно экзитполу, за легализацию каннабиса в медицинских целях выступило 70% опрошенных жителей Украины.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей поделился своим мнением насчет перспектив легализации наркотиков на Украине, а также возможных последствий данного решения.

Как отмечает Журавко, ему печально слышать подобные цифры. По его словам, верить подобным опросам не стоит, так как неизвестно, кто их контролирует и за чьи финансы они проводились.

"Пусть меня украинцы простят, но неужели они так "одебилели", что такой опрос прошел", — комментирует политик.

Он предупредил, что если президент Зеленский действительно решится легализовать каннабис на Украине, то это приведет к необратимым последствиям.

"Если Зеленский пойдет на то, чтобы легализовать легкие наркотики, как он называет каннабис, то пойдет все подряд под слово "каннабис". Страна превратится в наркотический хаб. Это будет что-то с чем-то твориться", — считает Журавко.

По мнению политика, легализация "легкодействующих" препаратов не убережет украинцев от более тяжелых наркотиков.

"Будет сумасшедший рост преступности. Реализация наркотиков вырастет сумасшедше, потому что дельцы найдут возможность даже сильнодействующие наркотики подводить под легкодействующие. Приведет это к большой беде", — резюмировал Алексей Журавко.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявлял, что даже "невинная оговорка про медицину" в случае с легалайзом открывает "воротца в ад" на Украине.

"Центром проституции и порноиндустрии эта страна уже становится. Теперь к ее "регалиям" добавится еще и "слава столицы наркотуризма", — отмечал Милонов в беседе с ФАН.

Будучи кандидатом в президенты Украины, Владимир Зеленский высказывался за легализацию медицинской марихуаны в стране. Также он одобрительно отнесся к возможности легализации проституции. Он заявил, что на Украине необходимо дать возможность "продавать секс за деньги" на территории одного города, приведя в пример американский Лас-Вегас.