Вашингтон, 25 октября. Новое гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе вступит в силу с 07.00 по московскому времени 26 октября. Об этом сообщает Госдепартамент Соединенных Штатов.

Текст трехстороннего договора о гуманитарном перемирии в зоне карабахского конфликта появился в Сети. Согласно ему, Вашингтон поспособствовал началу активных переговоров между главами МИД Армении и Азербайджана, а также с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

"Для того чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному разрешению нагорнокарабахского конфликта" — объяснили в США.

Первое гуманитарное перемирие было подписано 10 октября в Москве. Тогда министры иностранных дел приняли документ, однако уже через несколько часов Баку и Ереван начали обвинять друг друга в нарушениях соглашения.