Экзитпол: больше половины украинцев выступили за Будапештский меморандум

Киев, 25 октября. Подавляющее большинство украинцев выступили за использование гарантий безопасности Будапештского меморандума. Идею поддержали почти 80% граждан, сообщает экзитпол.

Жителям страны в рамках всенародного опроса задали пять вопросов. Автором такой инициативы выступил глава государства Владимир Зеленский. На все вопросы респонденты ответили положительно.

Наибольший уровень народной поддержки получили идеи о сокращении числа депутатов в Верховной раде, применении положений Будапештского меморандума и пожизненном лишении свободы за коррупцию.

Идея об уменьшении кадров в Раде пришлась по душе 95% украинцев. За пожизненное наказание за коррупцию высказались 81% респондентов.