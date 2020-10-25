Лобода в латексных штанах поразила фанатов своей мудростью

Москва, 25 октября. Российская певица Светлана Лобода вновь взбудоражила своих поклонников пикантной фотографией. Бывшая участница группы "ВИА Гра" опубликовала снимок в облегающих штанах на фоне книжной полки.

Лобода решила продемонстрировать своим поклонникам, что умеет нравиться мужчинам не только сексуальной внешностью и чарующим голосом, но и любовью к образованию. Она сфотографировалась на фоне аккуратно расставленных книг и сопроводила снимок стихотворением поэта Владимира Высоцкого.

Поклонники оценили стремление Лободы показать свою начитанность и грамотность. Они оставили ряд хвалебных комментариев под постом знаменитости.

"Парням нравятся начитанные девушки", — заметил один из фанатов.

"Такая красивая и мудрая", — отметил другой.

Однако многие оставили в стороне образованность Лободы и стандартно переключили свое внимание на ее фигуру. Многие подписчики оценили смелый наряд звезды.

"Ну что ж вы такая нереальная", — восхитилась фанатка.

"Латексные штаны — во", — поклонник сопроводил комментарий смайликом с поднятым вверх большим пальцем.

Светлана Лобода нередко радует своих подписчиков фотографиями в откровенных образах. Однако недавно фанаты заметили, что красота исполнительницы от ее частых публикаций начинает "обесцениваться". Но певица не отвечает на критические комментарии.