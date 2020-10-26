Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-К» запущена с Плесецка

Москва, 25 октября. Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-К" была запущена с космодрома Плесецк 25 октября. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны Российской Федерации.

Все предстартовые операции, а также старт ракеты с навигационным спутником прошли в штатном режиме, подчеркнули в ведомстве. Запуск произошел в 22:08 по московскому времени 25 октября.

Этот пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк стал пятым в 2020 году. Предыдущий пуск был успешно проведен в сентябре текущего года.