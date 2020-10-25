Сомнолог дал советы по легкому пробуждению в осенне-зимний период

Москва, 25 октября. Недостаток солнечного света мешает пробуждению некоторых людей в период осени и зимы. Врач-сомнолог Роман Бузунов в беседе с Пятым каналом раскрыл секреты бодрого пробуждения.

Компенсировать дефицит солнца можно с помощью искусственного освещения. Важно следовать режиму дня, выделяя на сон необходимое количество часов. Режим позволяет организму настроить биологические часы, что значительно облегчает утреннее пробуждение, пояснил врач.

Бузунов советует отказаться от долгого сна в выходные дни. Отклонение от будничного распорядка может нарушить биоритмы. Еще одним секретом комфортного пробуждения являются специальные световые будильники. Они представляют собой приборы, которые имитируют рассвет.

В качестве мелодии для будильника лучше выбрать приятную и быструю. После пробуждения необходимо сразу встать с постели, чтобы быстрее взбодриться. Если все эти советы не помогают, то необходимо сдать анализы на нехватку витаминов в организме.