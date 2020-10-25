Баку: ВС Азербайджана взяли под контроль город Губадлы

Баку, 25 октября. Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль город Губадлы, расположенный на территории Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев. Соответствующую запись он разместил в своем Twitter.

Армия Азербайджана также взяла под контроль несколько населенных пунктов в Зангиланском, Джебраильском и Губадлинском районах. Глава страны восхитился достижениями сил республики и вновь назвал Карабах частью Азербайджана.

"Сегодня Азербайджанская Армия освободила от оккупантов несколько сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, а также город Губадлы", — отметил Алиев.

Минобороны Армении ранее сообщило о тяжелых боях на северном и южном направлениях в зоне карабахского конфликта. В ведомстве подчеркнули, что интенсивные боевые действия продолжаются там целый день.