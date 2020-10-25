Пашинян назвал условие урегулирования карабахского конфликта

Ереван, 25 октября. Власти Армении назвали размещение российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха условием урегулирования конфликта с Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Опыт демонстрирует, что европейские структуры, например, НАТО или ООН, как правило, не обладают необходимыми инструментами для точечного воздействия на ситуацию. Исходя из этого Ереван считает, что дислоцирование миротворцев России в зоне карабахского конфликта поспособствует выходу из сложившейся ситуации.

"Минская группа ОБСЕ должны содействовать размещению российских миротворцев в зоне конфликта", — добавил Пашинян в интервью телекомпании WION.

В противном случае урегулировать конфликт и, как следствие, предотвратить гуманитарную катастрофу будет невозможно, резюмировал политик.