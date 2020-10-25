Netflix закрыл сериал Финчера «Охотник за разумом» после двух сезонов

Москва, 25 октября. Второй сезон сериала "Охотник за разумом" станет последним. Об этом заявил режиссер проекта Дэвид Финчер, передает издание Vulture.

Рейтинги ленты не оправдали ожидания Netflix, поэтому режиссеру предложили работать над следующим сезоном проекта с меньшим бюджетом. Финчер не стал принимать данное предложение. Он рассказал, что решил распустить весь актерский состав "Охотника за разумом". На данный момент Финчер занят съемками фильма "Манк", который также выйдет на Netflix.

Сюжет киноленты "Охотник за разумом" рассказывает об агентах ФБК, которые применяют для поиска преступников поведенческие науки. Премьера первого сезона сериала состоялась в 2017 году.