Ереван сообщил об интенсивных боевых действиях в Нагорном Карабахе

Ереван, 25 октября. Тяжелые бои и интенсивные военные действия продолжаются в Нагорном Карабахе на протяжении всего воскресенья. Об этом заявил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Рано утром 25 октября вооруженные силы Азербайджана совершили артиллерийский обстрел по позициям армянских военных на северном направлении. Сейчас там, как и на юге, идут активные боевые действия.

"В течение дня севернее Гадрута и южнее Мартуни в лесах близ нескольких сел, в том числе Аветараноц были замечены диверсионные группы", — добавили в ведомстве.

Силы Армении организовали спецоперацию по поиску и уничтожению диверсантов. По словам Ованнисяна, их сложно найти из-за данной им установки не вступать в бой: они постоянно пытаются скрыться.