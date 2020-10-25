Виталий Кличко лидирует на выборах мэра Киева

Киев, 25 октября. Виталий Кличко и кандидат от "Оппозиционной платформы" Александр Попов проходят во второй тур на выборах мэра украинской столицы. Лидирующую позицию по количеству голосов занимает Кличко.

Согласно данным экзитпола, Виталий Кличко набирает 45,93% голосов. За Александра Попова проголосовали 9,62% избирателей. Оба кандидата продолжат борьбу за место главы Киева во втором туре выборов.

На Украине прошли местные выборы. Жители страны выбирали депутатов сельских, поселковых, городских и областных советов, а также мэров городов и поселковых председателей.

Итоги голосования должны быть представлены 6 ноября. Второй тур голосования пройдет 15 ноября. В нем примут участия кандидаты на пост мэра крупных городов, которые набрали менее 50% голосов.