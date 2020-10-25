Седокова показала фото повзрослевшего сына Гектора

Москва, 25 октября. Бывшая солистка украинской группы "Виа Гра" Анна Седокова показала повзрослевшего сына. Малышу Гектору всего лишь три года, но он ведет себя, как настоящий мужчина, уверяет звезда.

Седокова опубликовала в Instagram фото и видео с сыном Гектором. Мальчик родился в отношениях певицы с бизнесменом Артемом Комаровым. Вскоре после появления мальчика на свет его родители расстались. Сейчас Комаров женился на модели и участнице пятого сезона проекта "Голос" Евгении Дравиной.

"Я не понимаю, как в три года можно быть таким Мужчиной", — написала довольная Седокова.

Видно, что 37-летняя звезда счастлива иметь такого симпатичного и смышленого сынишку. От других браков у Седоковой есть две дочери — Моника и Алина.

В июле этого года латвийский баскетболист Янис Тимма сделал предложение певице. Она согласилась стать его женой. Поклонники заметили, что все мужчины Седоковой — состоятельные и перспективные.

Бывшая супруга Тиммы модель Сана считает, что украинская певица выбирает только богатых. Так она сможет претендовать на раздел имущества в случае развода. Сана пожаловалась, что баскетболист не захотел воспитывать одного родного ребенка, зато сейчас будет кормить сразу трех чужих детей.