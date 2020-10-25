Глава Харькова Геннадий Кернес побеждает в первом туре на выборах мэра

Харьков, 25 октября. Действующий глава Харькова Геннадий Кернес переизбирается на новый срок с результатом более 57% голосов. Об этом свидетельствуют данные exit poll, передает телеканал "Украина 24".

Второе место по числу голосов занял кандидат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Фельдман. За него проголосовали 12,12% от всех избирателей.

Выборы в местные органы власти состоялись на Украине в воскресенье. Ранее сообщалось, что впервые за несколько десятков лет независимости страны избранные советы будут наделены широким спектром полномочий и большой самостоятельностью.

ЦИК Украины накануне зафиксировал рекордное число кандидатов на местные выборы. Всего 224 тыс. людей прошли необходимую процедуру регистрации и были допущены до борьбы за правительственные места.