Борьба с метеоризмом и похудение: названы полезные свойства кардамона

Москва, 25 октября. Кардамон — это слегка жгучая приправа со сладким ароматом. Ее часто добавляют в супы и выпечку. Чем кардамон полезен для здоровья, рассказали специалисты.

Семена кардамона богаты эфирными маслами. К тому же в них содержатся витамины А, В, С, Е. Еще в состав кардамона входят магний, кальций, цинк. Для эфирных масел в составе этого растения характерны противомикробное и противовоспалительное свойства. Ряд исследователей указывают на то, что масла помогают в профилактике развития рака.

Кардамон способен избавить от проблем ЖКТ, метеоризма и тошноты. Многие эксперты считают эту приправу эффективной при головных болях, вирусных и бактериальных инфекциях. Полезен кардамон и тем, кто решил привести тело в форму. Он очищает организм от шлаков.