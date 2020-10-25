Канадская компания оставила Турцию без партии движков для беспилотников

Оттава, 25 октября. Канадская компания Bombardier заморозила поставки авиадвигателей в Турцию. Решение было принято после сообщений о применении турецких БПЛА против армянских войск в Карабахе.

Вице-президент компании Bombardier Recreational Products сообщил, что все поставки техники будут приостановлены в "страны с неясным использованием". Одна из партий двигателей для беспилотников, которая должна была уехать в Турцию, пока остается в Канаде, сообщает "Военное дело".

Поставки возобновят, после того как ситуация в Карабахе будет урегулирована, а с Анкары сняты обвинения во вмешательстве в карабахский вопрос.

Ранее журналисты сообщали, что азербайджанские войска активно применяют турецкие дроны против армии обороны Нагорно-Карабахской Республики.