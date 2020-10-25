Совбез ООН будет бороться с нарушителями режима перемирия в Ливии

Триполи, 25 октября. Исполняющая обязанности спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс заявила, что Совет Безопасности будет наказывать страны, препятствующие перемирию в североафриканском государстве, сообщает издание Al Аrabiya.

Уильямс раскритиковала Турцию за несоблюдение условий женевского соглашения, подразумевающего постоянный режим прекращения огня в Ливии. Ранее боевики, переброшенные Анкарой для усиления Правительства национального согласия (ПНС), атаковали Сирт. Совбез ООН утверждает, что готов бороться с подобными нарушениями.

Также дипломат анонсировала начало политических консультаций между Западом и Востоком Ливии в рамках Форума политического диалога. Закрытые совещания начнутся с 26 октября, а прямая встреча пройдет 9 ноября в Тунисе. Отмечается, что участниками конференции станут делегации Палаты Представителей и Высшего государственного совета ПНС.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Европейский союз поддержал соглашение о постоянном перемирии в Ливии, принятом на конференции в штаб-квартире ООН. ЕС призвал стороны конфликта к немедленному исполнению требований по прекращению огня в регионе.