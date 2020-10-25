Исчезнувший любовник певицы Натальи Штурм нашелся в СИЗО

Москва, 25 октября. Певица Наталья Штурм рассказала фанатам в Instagram, что поиски ее "исчезнувшего" любовника подошли к концу. Ухажер звезды нашелся в СИЗО за границей.

Штурм в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей поделилась подробностями "исчезновения" возлюбленного и его поисков. C мужчиной 54-летняя звезда познакомилась в фитнес-клубе, он моложе ее на 18 лет. "Нереальная любовь" продлилась два месяца, а затем его "как коршун унес".

Связаться с мужчиной пытались работники фитнес-клуба, где познакомилась пара. При этом у Штурм есть его номер, но звонить первой она категорически отказалась. Спустя некоторое время Штурм сообщила взбудораженным историей поклонникам, что нашла ухажера. Оказалось, что его арестовали.

"Мне сказали, где он, и цветы от него передали. Он арестован. За границей прямо в банке. Сейчас в СИЗО, и скоро позвонит, как только обеспечат связь. Все нормально, больше не волнуйтесь, Жив-здоров", — написала она в посте.

Фанаты заметили, что случившееся с певицей — прямо-таки "история из женского романа". Они поинтересовались у звезды, планирует ли она "спасать" возлюбленного.