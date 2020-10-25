Названы главные критерии для домработниц Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Лондон, 25 октября. Герцоги Кембриджские – Уильям и Кейт Миддлтон ищут домработницу в свой особняк. Главное требование к прислуге – не сплетничать.

На время школьных каникул Кейт и Уильям уезжают из Лондона. Они считают, что это время нужно провести с пользой вдали от родного дома. И королевской чете требуется домработница.

Соответствующее объявление размещено на сайте королевского дворца, пишет The Daily Mail. Заявки принимаются до 7 ноября. Домработница должна быть приветливой, аккуратной, блюсти чистоту в доме.

Она отвечает за тишину и порядок. Еще одним условием для будущей сотруднице является способность держать рот на замке. Домработницу также могут попросить отправиться путешествовать вместе с герцогами Кембриджскими.

По данным английских СМИ, четырехэтажное поместье Кейт и Уильяма намного скромнее, чем особняк принца Гарри и его супруги Меган Маркл в США. В лондонском доме Кейт Миддлтон меньше спален для гостей и ванных комнат. Зато в доме есть лифт, поэтому особам королевских кровей не придется подниматься по лестнице.

Как выяснили таблоиды, Меган Маркл и принц Гарри вместе с сыном Арчи живут в городе Монтесито, штат Калифорния. А по соседству с ними поселилась певица Кэти Перри с актером Орландо Блумом.