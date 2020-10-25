Трамп назвал кризис в Карабахе «легким случаем» и пообещал урегулировать его

Вашингтон, 25 октября. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что собирается вмешаться в напряженную ситуацию, возникшую в Нагорном Карабахе.

Дональд Трамп назвал карабахский конфликт "легким случаем" и пообещал урегулировать его.

"Мы приведем все в порядок. Это должно произойти, как я говорю, с легкостью. Это будет легко, если ты знаешь, что делаешь!" – заявил американский политик.

В США продолжает президентская гонка, выборы запланированы на 3 ноября. За пост главы государства будут бороться Трамп и демократ Джо Байден. Оба кандидата часто делают громкие заявления.