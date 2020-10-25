Спасатели отыскали заблудившихся в горах Крыма глухонемых туристов

Крым, 25 октября. Пожилые путешественники потерялись во время экскурсии в Крыму. Сотрудники МЧС нашли туристов и помогли им добраться до безопасного места.

Крымские спасатели получили сообщение о том, что в горах, неподалеку от Ялты, от основной группы отстали десять глухонемых путешественников преклонного возраста. Специалисты тут же выехали на место происшествия и отыскали пропавших пенсионеров. Информацию подтвердили в региональном МЧС.

Сотрудники экстренных служб с помощью альпинистского снаряжения забрались на гору и забрали оттуда заблудившихся туристов, посадив на носилки. Сейчас здоровью и жизни спасенных больше ничего не угрожает. Уточняется, что после спецоперации пожилым людям не понадобилась помощь медиков.