Компания Agoco возобновляет добычу нефти на месторождении Нафура в Ливии

Бенгази, 25 октября. Нефтяная компания Agoco объявила о возобновлении работ на месторождении Нафура, пишет Libya Observer.

Основанием для возобновления добычи нефти послужила отмена статуса форс-мажора с морских портов Ас-Сидра и Рас-Лануф. В настоящий момент идет подготовка к перезапуску месторождения и возобновлению производственных операций по прокачке сырой нефти по трубопроводам в порт Рас-Лануф.

Представители Национальной нефтяной корпорации (ННК) заявили, что планируют возобновить добычу нефти в кратчайшие сроки и уже через месяц достигнуть показателей в один миллион баррелей в сутки.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что порт Ас-Сидра возобновил работу после снятия статуса форс-мажора. Гавань готова принять первый танкер в ближайшие двое суток.