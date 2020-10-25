Польза и вред сухофруктов зависят от одного фактора

Москва, 25 октября. Нельзя назвать полезными все, что делается из овощей и фруктов. Об этом сообщила старший диетолог медицинского центра имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете Дана Хуннес.

Люди часто верят в то, что фрукты и овощи безвредны, и едят их в большом количестве. В итоге полученные калории можно приравнять к энергетической ценности пачки чипсов. Так, отказаться от сухофруктов следует тем гражданам, которые хотят как можно быстрее избавиться от лишнего веса, объяснила Хуннес.

"Фрукты очень калорийны, так как содержат много сахара", — объяснила диетолог.

Один фактор влияет на то, как продукт скажется на организме человека. Им является количество. В случае с сухофруктами людям лучше ограничиться одной горстью. Если же речь идет о свежих фруктах, то их количество не должно превышать больше одной чашки в сутки, рассказала медик.