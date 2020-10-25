Россиянам назвали необычное условие дружбы между женщиной и мужчиной

Москва, 25 октября. Наличие любовных или семейных отношений является условием дружбы между представителями обоих полов. Об этом сообщил психолог Андрей Зберовский, пишет издание "Дни24".

Дружба между мужчиной и женщиной зачастую перерастает в романтические отношения, однако люди могут этого не замечать. Любовный подтекст появляется при встречах друзей наедине. В компаниях подобный эффект наблюдается реже. К зарождению интимных чувств приводят тесные коммуникации, считает эксперт.

Бывшие одноклассники и одногруппники редко становятся парой, если изначально в их отношениях не было любовного контекста. Поэтому совместное прошлое вряд ли может переродиться в нечто большее. Многие пытаются построить дальнейшие отношения на дружбе, что вызывает сложности в данном вопросе, считает психолог.