Сотрудники МЧС не дали сгореть заживо пожилому мужчине в Симферополе

Симферополь. 25 октября. Пожарные вытащили из горящей квартиры в Симферополе пожилого мужчину, который уже начал задыхаться от дыма. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Сотрудники пожарных служб спасли пожилого мужчину из горящей квартиры в одном из многоквартирных домов по улице Набережной в Симферополе.

Очевидцы в ночь на воскресенье сообщили в МЧС о том, что из окна второго этажа идет густой дым. На место происшествия тут же выехало две бригады пожарно-спасательной части.

При тушении пожара специалисты обнаружили в одной из комнат мужчину в возрасте 60 лет. Он надышался угарным газом и не мог самостоятельно выбраться наружу. Пострадавшего эвакуировали и передали медикам. Через десять минут пожар был полностью ликвидирован.