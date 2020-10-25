Психиатр: воспитание Гном Гномыча напоминает "насильственные действия"

Психиатр Алексей Казанцев в комментарии ФАН рассказал, чем могут грозить ребенку чрезмерные нагрузки.

Сын фигуриста Евгения Плющенко и звездного продюсера Яны Рудковской — 7-летний Саша пожаловался на большое количество занятий. Гном Гномыч эмоционально рассказал об этом на видео, которое было выложено в его личном аккаунте в Instagram. На вопрос "как дела", который задает его мама, Саша ответил, что ему уже все надоело: фигурное катание, школа, занятия по английскому языку. Мальчик устроил истерику и пожаловался на большую загруженность.

Большие нагрузки могут вызвать психические нарушения у мальчика в дальнейшей жизни, его нынешний ритм жизни может сказаться на его моральном состоянии. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил психиатр Алексей Казанцев.

"Я думаю, в дальнейшем, конечно, это скажется на его психике, будут определенные протестные моменты в будущем", — говорит эксперт.

Казанцев считает, что усердная деятельность мальчика напоминает больше "насильственные действия", а не воспитание и развитие.

"Его тренировки, учеба и вся остальная деятельность напоминают несколько насильственные действия со стороны родителей. Мне кажется, Яна и Евгений больше пиарятся за счет ребенка, чем продвигают его", — поделился мнением психиатр.

Также специалист уверен, что все это явно не по душе самому Гном Гномычу.

"Я считаю, что чрезмерное выпячивание не нравится самому ребенку. Мальчик об этом неоднократно говорил. Ему действительно не очень нравится участвовать в этом, но волей-неволей приходится все выполнять", — с уверенностью заявил эксперт.

Алексей Казанцев рассказал о печальной жизни повзрослевших детей-вундеркиндов.

"Я могу привести в пример детей-вундеркиндов, которые были еще при Советском Союзе. Кто-то из них было поэтом, кто-то занимался математикой, физикой и так далее. Они подавали огромные надежды, но, к сожалению, многие из них не очень хорошо закончили. Во взрослом возрасте большинство гениальных детей погибли, совершив суицид, или попали в психиатрию (психиатрическую больницу. — Прим. ФАН). Дальше они никак не развивались", — рассказал психиатр.

Врач рассказал и о психике профессиональных спортсменов, которые с самых ранних лет на протяжении долгого времени отдавали себя спорту.

"Большая часть спортсменов, которые с самого детства занимаются спортом, в дальнейшем отрицательно относятся даже к обычной физкультуре. Я недавно общался с одним спортсменом, так он мне заявлял, что лишний раз не отожмется, так как в его детстве, подростковом возрасте и юношестве было слишком много спорта, до тошноты и рвоты. Теперь он этим категорически не хочет заниматься", — поделился опытом Казанцев.

Также эксперт заявил, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, по его мнению, талантливее, чем Гном Гномыч.

"Здесь, если сравнивать, да, не бесталанный ребенок, но если бы я, например, сравнил детей Пугачевой и Галкина, то я считаю, они более талантливые, чем сын Рудковской и Плющенко. Жизнь Саши еще несколько раз изменится, пока он станет взрослым молодым человеком. Что его ждет в будущем — увидим, но я считаю, что публичность и нагрузки скажутся на его психике в будущей жизни", — высказался Казанцев.

В качестве возможных психологических проблем психиатр привел в пример сына актрисы Елены Яковлевой — 27-летнего актера Дениса Шальных, который известен своей фриковой внешностью: татуировками по всему телу и лицу и многочисленным пирсингом.

"Помним сына Елены Яковлевой, который покрыл большую часть своего тела и даже лица татуировками. В общении Денис кажется абсолютно адекватным человеком, но я думаю, что его внешность — это определенные изменения в психике. Что-то протестное есть в этом", — сказал Казанцев.

Александр Плющенко, которому дали ласковое прозвище Гном Гномыч, родился у звездной пары в 2013 году. С ранних лет маленького Сашу поставили на коньки. С тех пор общественность обвиняет Яну Рудковскую и Евгения Плющенко в том, что они "лишили ребенка детства". Саша часто появляется в роликах родителей, которыми они делятся с подписчиками, также у мальчика есть собственный аккаунт в Instagram. Недавно у семьи случилось пополнение: младший братик Гном Гномыча появился на свет с помощью суррогатного материнства.