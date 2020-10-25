«Уральские авиалинии» сократят пассажирские рейсы и перейдут на грузоперевозки

Авиакомпания "Уральские авиалинии" в зимний период решила сократить количество пассажирских рейсов и переключиться на перевозку грузов.

Будет отменена большая часть авиарейсов из Жуковского. Прекратятся полеты из Казани, Воронежа, Архангельска и еще шести российских городов. Останутся маршруты в Симферополь и Сочи.

Отмена произойдет начиная с 26 августа и будет действовать почти до конца этого года. Полеты возобновятся перед началом новогодних праздников, 24 декабря, когда россияне начнут готовиться к длинным каникулам. Сокращение самолетов коснется также и рейсов в Стамбул.