Британские ученые объяснили вред от выпитого на голодный желудок кофе

Лондон, 25 октября. Многие начинают свой день с чашки ароматного бодрящего напитка. Оказалось, что выпитый натощак кофе может стать причиной развития опасного заболевания.

Исследователи разделили участников эксперимента на две группы. Одной из них ученые давали с утра сладкий калорийный напиток, другая получала сначала чашку крепкого кофе, а через 30 минут — утренний коктейль. Уровень глюкозы у любителей бодрящего напитка оказался намного выше нормы.

Скачки уровня глюкозы в крови могут привести со временем к сахарному диабету, говорится в публикации British Journal of Nutrition. Однако кофе может оказывать положительное влияние на организм. Напиток снижает риск развития онкологических заболеваний и увеличивает продолжительность жизни, рассказал диетолог Михаил Гинзбург.