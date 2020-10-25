Диетолог объяснила благоприятное влияние творога на организм

Москва, 25 октября. Несмотря на то, что творог является полезным для здоровья продуктом, не каждый человек знает его суточную норму, сообщила диетолог Ольга Кораблева.

Творог насыщен кальцием и фосфором. Элементы способствуют укреплению волос, ногтей и зубов. В составе продукта содержится и железо, которое хорошо влияет на уровень гемоглобина. Белок, также является составляющей творога, помогает поддерживать мышцы тела в хорошей форме.

Несмотря на большое количество полезных элементов, которые содержатся в продукте, россиянам стоит есть его в правильных количествах. Таким образом организм получит максимальную пользу. Всего в день достаточно съедать по 100–200 граммов творога, рассказала Кораблева.