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Максим Галкин оправдался за "накрашенные" губы

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Максим Галкин оправдался за «накрашенные» губы

Москва, 25 октября. Фанаты заподозрили, что юморист Максим Галкин "пользуется" косметикой. Телеведущему пришлось оправдываться за "накрашенные" губы на видео в Instagram.

Галкин воскресным утром опубликовал шуточное видео, на котором посетовал на свою прическу и неспособность сказать что-либо внятное в ранее время суток. Поклонники при этом обратили внимание на яркие губы телеведущего с "неестественным" блеском.

"А что с губами? Помадой накрасил?" — спросила одна из фанаток.

Сообщение спровоцировало целую волну жарких споров. Галкин не смог остаться в стороне и сначала в комментарии объяснил внешний вид губ, а затем выложил целый ролик в Instagram Stories.

Максим Галкин оправдался за "накрашенные" губы

Юморист провел по губам салфеткой, чтобы доказать отсутствие косметики.

"Ребят, все, кто считает, что у меня накрашенные губы… Ну, не накрашенные они. Это их натуральный цвет. Губы у меня такие... От природы красота", — сказал Галкин.

Телеведущий в середине октября решил сменить образ и отказаться от кудрей. Фанаты заподозрили, что снимок, на котором юморист показал новую прическу, взят из архива. Они посчитали, что супруг певицы Аллы Пугачевой выглядит сильно моложе своих лет.

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