Скромница Арзамасова показала шикарную фигуру в черном боди

Москва, 25 октября. Возлюбленная фигуриста и продюсера Ильи Авербуха, 25-летняя актриса Лиза Арзамасова показала сексуальное фото в черном боди. Костюм полностью закрывал точеное тело артистки.

Лиза Арзамасова сыграла отличницу в семейном ситкоме "Папины дочки". За ней закрепился образ очень спокойной, уравновешенной и сдержанной девушки. Однако молодая возлюбленная Авербуха решила доказать обратное, что она очень раскрепощенная и сексапильная.

Поклонники решили, что 46-летний продюсер раскрыл в ней настоящую женщину. Они внимательно следят за развитием этих отношений. Никто и представить не мог, что Авербух заинтересуется такой скромницей как Арзамасова.

"Кошечка, ты, может, первая красавица Москвы. Кошечка, ты не выходишь у меня из головы", — сделал комплимент фолловер. "Очень соблазнительная, достойна, чтобы с такой фигуры ваяли шедевры", — отметил другой подписчик.

Арзамасова впервые вышла на театральную сцену в 14 лет. Она сыграла Джульетту в классической постановке Шекспира. Голосом Лизы говорит принцесса Мерида из диснеевского мультфильма "Храбрая сердцем".

В ее фильмографии более четырех десятков ролей. Арзамасова никогда не отказывалась ни от эпизодических, ни от ролей второго плана. Последняя ее заметная работа была в сериале "Ивановы-Ивановы".