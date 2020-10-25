Поисковую операцию после крушения Robinson 44 контролирует губернатор Вологодской области

Москва, 25 октября. Ситуация с поиском тел погибших в ЧП будет находиться под личным контролем губернатора Вологодской области. Об этом ФАН рассказал источник в правительстве региона.

После жалоб на спасателей, поступивших со стороны родственников пассажиров и пилота упавшего 20 октября Robinson 44, ФАН связался с правительством Вологодской области. Собеседник издания, владеющий ситуацией, заявил, что поисково-спасательная операция находится на контроле губернатора Олега Кувшинникова. Ему о новостях и деталях поиска докладывают несколько раз в день. Так же стало известно, какую площадь местности успели прочесать на сегодня.

-"За сегодняшние сутки было обследовано 180 километров береговой линии, 25 квадратных километров акватории реки Сухона. За весь период, с момента крушения Robinson 44, обследовали 630 километров береговой линии и 100 квадратных километров акватории. В том числе для поисковых мероприятий был применен вертолет поисковой группы Вологодской региональной поисково-спасательной базы. Общий налет воздушного судна составил 4 часа 50 минут", - сообщил корреспонденту ФАН собеседник в правительстве Вологодской области.

В поисковой операции в зоне крушения Robinson 44 так же работают сотрудники арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра", сотрудниками МЧС для подводных погружений используется аппарат "Фалкон". Так же собеседник агентства в правительстве Вологодской области уточнил, что если у родственников пассажиров упавшего Robinson 44 есть предложения и замечания, касающиеся поисковой операции, они всегда могут обратиться к губернатору.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что родственники и друзья жертва катастрофы самостоятельно начали поиски тел родных. Люди пожаловались на бездействие спасателей.