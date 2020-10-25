Любимая россиянами рыба оказалась кладезем витаминов

Москва, 25 октября. Любимая рыба россиян обладает множеством полезных свойств для здоровья человека и считается доступным продуктом. Поэтому медики порекомендовали включить ее в рацион.

Исследование на мужчинах с гипертонией доказало способность скумбрии снижать давление. Каждую неделю добровольцы употребляли по три банки продукта. Через восемь месяцев у испытуемых отметили нормализацию кровяного давления. Скумбрия также считается источником "солнечного" витамина D.

Риск перелома бедра снижается на 33% при еженедельном поедании рыбы. Чаще всего ломкость костей наблюдается у людей старше 50 лет. Содержащиеся в скумбрии жиры омега-3 помогают избавиться от последствий депрессии. Употребление рыбы предотвратит рак груди и поспособствует снижению веса, считают медики.