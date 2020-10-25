The Economist: Агрессия США против СП-2 дает РФ право на ответный удар

Лондон, 25 октября. Россия не оставит без ответа санкционную политику США, направленную против проекта "Северный поток — 2". Об этом пишет британское информационное издание The Economist, замечая, что Вашингтону не удастся "выдавить" Москву с международных энергетических рынков. Авторы материала обратили внимание, что американское давление на российские энергетические проекты в Европе заставляет РФ задуматься о развитии альтернативных направлений для поставок сырья.

Британские журналисты пишут, что США в очередной раз пытаются остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", идущего из России в Германию по дну Балтийского моря. Но жесткая санкционная политика может грозить Вашингтону серьезными последствиями, поскольку американцы фактические развязывают Москве руки для ответного газового удара на азиатском направлении.

Авторы статьи уверены, что Россия способна эффективно ответить на агрессию США против СП-2, заключая новые контракты с Китаем и другими странами Азии. Москва фактически может отвернуться от Европы и полностью завоевать азиатский энергетический рынок.

На данный момент Россия и Китай уже реализовали два новых энергетических проекта. Речь идет о поставках российского газа китайским предприятиям. Подобный разворот Москвы в сторону Азии позволит серьезно ослабить позиции Вашингтона на данном направлении, пишет "ПолитПазл".

В издании The Economist отмечается, что Москва и Пекин в скором времени могут прийти к соглашению в вопросе реализации нового газового проекта "Сила Сибири — 2", который позволит продавать Китаю дополнительно около 50 миллиардов кубометров газа в год. Новый газопровод будет снабжать российским газом не только китайскую сторону, но и другие страны — например, Казахстан и Монголию.

Ранее эксперт в области энергетики Игорь Юшков объяснил, почему Россия, несмотря на санкционную политику, достроит газопровод "Северный поток — 2".