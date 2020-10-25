Джанабаева в императорском платье привела фанатов в восторг

Москва, 25 октября. Экс-солистка поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram снимок со съемок, на котором попозировала в императорском платье. Фанаты пришли в восторг от наряда артистки и назвали ее "королевой сердец".

Супруга певца Валерия Меладзе приняла участие в съемках программы "Три аккорда" на Первом канале. Компанию звезде составил актер Дмитрий Харатьян. Артистов облачили в старинные наряды, а Джанабаевой сделали высокую укладку.

"Когда сказка становится явью..." — написала певица в посте.

Фанаты пришли в восторг от внешнего вида артистки. Они заметили, как Джанабаевой идут шикарные платья с глубоким декольте. Один из подписчиков сравнил певицу с лебедем.

"Прекрасная и величественная. Королева наших сердец", — говорится в одном из комментариев.

При этом поклонники обратили внимание, каким постаревшим выглядит на фоне исполнительницы 60-летний Харатьян.

"Да, гардемарин уже не тот... А вы хороши!" — написала фанатка.

Джанабаева в одном из последних постов в Instagram показала, как проводит время дома в компании мужа, музыканта Валерия Меладзе. Певца она при этом запечатлела в крайне непривычном образе — чистящим картошку в очках и домашней одежде. Поклонники остались в восторге.