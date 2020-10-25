Арнтгольц показала, как выглядит без укладки и макияжа

Москва, 25 октября. Актриса и телеведущая Татьяна Арнтгольц показала в Instagram, как выглядит без "фотошопа", фильтров, укладки и макияжа.

Звезда в марте этого года отметила 38-летие. Она не раз признавалась, что предпочитает отсутствие макияжа на лице и естественный внешний вид. Поклонники, увидев "честное" фото звезды без прикрас, не нашли повода для критики и лишь отметили красоту актрисы.

В посте Арнтгольц подняла актуальную во время пандемии коронавируса тему масочного режима. Актрису возмутило, что многие люди пренебрегают важными мерами.

"Меня поражает количество людей, которые, несмотря на просьбы из всех "вещательных" аппаратур носить маски и перчатки в общественных местах, не делают этого", — написала Арнтгольц.

Подписчики откликнулись на пост актрисы и порассуждали на эту тему. Многие напомнили, что маски — обязательный аксессуар во время эпидемии. И особенно осенью — в сезон активного распространения инфекций.

Врач-психотерапевт Алексей Магалиф в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, что часть россиян сознательно отказывается от ношения масок и перчаток, поскольку устала от постоянного ощущения неопределенности. Он уточнил, что многие до сих пор не понимают, зачем нужны средства индивидуальной защиты.