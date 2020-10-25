Новый хит Алсу спровоцировал слухи о разводе с мужем

Москва, 25 октября. Заслуженная артистка России Алсу записала новую песню на фоне слухов о расставании с супругом Яном Абрамовым. Отрывок без появился в Instagram звезды.

Слухи о том, что в семье Алсу и Абрамова есть серьезные проблемы, ходят уже целый год. Артистка не подтверждает, что она находится на грани развода.

Певица иногда упоминает мужа в своих соцсетях и появляется с ним на публике. Поклонники считают, что "черная кошка" пробежала между Абрамовым и Алсу после участия их дочери Микеллы в шоу "Голос. Дети".

Алсу всеми силами старается продвинуть свою талантливую дочь. И сейчас девочка уже работает ведущей детского шоу вместе с советским героем из программы "Спокойной ночи, малыши" Хрюшей.

Но тревожным звоночком стала новая песня Алсу "Вольтер". Композиция получилась очень грустная, в ней Алсу поет о расставании с любимым человеком. Этот сингл породил новую волну слухов о разводе.

"Потому что без тебя холод и пустота. Без тебя и назад нельзя, без тебя продолжать все бессмысленно", - поет Алсу.

Фолловеры выразили надежду, что все-таки дождутся нового студийного альбома. Они поздравили певицу с возвращением на большую эстраду. Поклонники заявили, что соскучились по прежней Алсу, которая стабильно выдавала хиты.