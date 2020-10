Как турецкие БЛА Bayraktar стали символом современных гибридных войн

Турецкие БЛА Bayraktar TB2 стали одним из символов последних военных конфликтов на Ближнем Востоке и Закавказье. В СМИ и социальных сетях полно статей об исключительной эффективности этого беспилотника, но так ли это? Telegram-канал «Крылья войны» разбирался, действительно ли «Байрактар» — самый успешный ударный дрон или же его победы — лишь заслуга масштабной пиар кампании.

2020 год стал удачным для производителей турецких боевых беспилотников и малогабаритных боеприпасов, которыми они вооружены. В начале года БЛА Bayraktar TB2 и Anka-S турецкого производства стали активно применяться турками на ливийском фронте, уничтожая живую силу и наземную технику Ливийской национальной армии (ЛНА). Затем их основной мишенью стали ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства, стоящие на вооружении ЛНА, и уничтожение каждого комплекса приводило к ликованию в протурецком сегменте социальных сетей и СМИ. Беспилотнику Bayraktar TB2 дали громкое прозвище «убийца панцирей», а все происходящее стали называть ни много ни мало «геноцидом российских зенитных комплексов».

#Libya

????Türkiye destekli UMH güçlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'nın bugün Tarhuna bölgesinde Hafter unsurlarına ait Panstir hava savunma sistemini imha ettiği anlar. pic.twitter.com/SLPSPcFx6B — ConflictTR (TSKMap) (@ConflictTR) May 20, 2020

При этом крайне скудно освещались обстоятельства уничтожения «Панцирей». Зачастую ЗРПК становились целью турецких БЛА, когда были «на рейде», то есть либо куда-то транспортировались с разряженным боекомплектом, либо находились не в состоянии боеготовности. Также протурецкие медиа были уличены в использовании монтажа в видеороликах про уничтожение зенитных комплексов.

Турецкая пиар-машина заполнила информационное поле восхвалениями побед своих беспилотников настолько, что любые попытки экспертов посчитать соотношение потерь БЛА/ЗРПК и разобрать подробно каждый факт уничтожения «Панциря», попросту тонули в потоках этих дифирамб. Такая же участь постигла и рассуждения о том, почему «Байрактары» внезапно утратили ведущую роль в небе Ливии, и как это связано с действиями истребителей МиГ-29 и переобучением операторов «Панцирей».

#Turkish #UAV Bayraktar TB2 was shot down in #APT34Libya. #Russian #MiG-29 fighter of the LNA Air Force. The Bayraktar TB2 is a Turkish medium altitude long endurance unmanned aerial vehicle capable of remotely controlled or autonomous flight operations. pic.twitter.com/ypE0JzSnbT — Treadstone 71 (@Treadstone71LLC) June 8, 2020

Основная цель турецких пиарщиков была достигнута в первой части военного противостояния — за Bayraktar TB2 закрепилось звание победителя, а «Панцирь-С1» был назван проигравшим. Остальное было не важно.

Конфликт между поддерживаемой Арменией Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) и Азербайджаном показал реальную силу ударной беспилотной авиации. Упоминания о турецких Bayraktar TB2 вновь стали часто встречаться в СМИ и социальных медиа. И небезосновательно.

Эти БЛА с самого начала азербайджанской военной кампании наносили и продолжают наносить серьезный урон армии обороны НКР. Огневые точки, колонны бронетехники, группы военнослужащих, артиллерийские расчеты, реактивные системы залпового огня и системы ПВО уничтожаются в больших количествах практически безнаказанно. С особой гордостью азербайджанцы рапортуют о ликвидации армянских ЗРК С-300.

После многочисленных видео с кадрами уничтожения армянской техники и живой силы, опубликованных Минобороны Азербайджана, в прессе окончательно укрепилось мнение, что турецкие беспилотники показали никчемность зенитных комплексов российского производства. И снова мало кто вступает в аргументированные дискуссии с протурецкими медийщиками и «экспертами», которым ангажированность не позволяет оценивать ситуацию трезво.

Они попросту игнорируют ряд объективных факторов, которые в корне меняют картину происходящего. Во-первых, в НКР нет вменяемой эшелонированной системы ПВО, а ее основу составляют ЗРК «Оса» советского производства, которые испытывают трудности при перехвате целей с низким ЭПР, такими как БЛА, крылатые ракеты, вертолеты и малозаметные самолеты. Во-вторых, армянские комплексы С-300ПМ/ПС производства 80-х годов прошлого века также не приспособлены для борьбы с небольшими (по сравнению с самолетами) низколетящими целями. В-третьих, в НКР никогда не было и нет истребительной авиации, которая могла бы уничтожать беспилотники без особых проблем. О системах РЭБ карабахским военным вообще остается только мечтать.

Кроме того, большинство тех, кто превозносит продукцию турецкого ВПК, вряд ли смогут с уверенностью сказать, чем конкретно уничтожаются устаревшие системы ПВО НКР — турецкими «Байрактарами» или все-таки дронами-камикадзе IAI Harop израильского производства, которых у азербайджанцев достаточное количество. К тому же, несмотря на определенные успехи в карабахском конфликте, армянская сторона регулярно сообщает о сбитых азербайджанских БЛА турецкого и израильского производства.

Welp, there it is pic.twitter.com/ccbVCrdFWJ — Neil Hauer (@NeilPHauer) October 24, 2020

Однако, как и в случае с Ливией, любые попытки трезво оценить успехи применения беспилотной авиации в нынешнем конфликте тонут в массе хвалебных публикаций о «Байрактарах».

Весь шум вокруг применения турецких ударных беспилотников в карабахской войне сводится к тому, что Анкаре удалось наладить собственное производство современных и эффективных боевых БЛА, и в скором времени Турция обойдет США и Израиль, заняв пальму первенства на рынке ударных дронов. «Байрактар» представляется как самый дешевый, самый качественный и сплошь национальный — турецкий — от двигателя, до датчиков системы целеуказания.

На поверку последнее заявление оказывается сильно преувеличенным. Правильнее будет называть Bayraktar TB2 беспилотником турецкой сборки.

Как видно, турецких комплектующих не много. Следовательно, говорить о том, что Анкаре удалось совершить прорыв, наладив производство собственных ударных беспилотников, не приходится. Более того, раздувание темы о роли «Байрактаров» на карабахском фронте может сыграть с Реджепом Тайипом Эрдоганом злую шутку. Ведь Турция в глазах партнеров по НАТО оказалась в роли агрессора наряду с Азербайджаном, который с подачи «старшего брата» развязал войну за спорную территорию.

Первой весточкой, которая позволяет предположить, что новые «Байрактары» могут и не совершить свои первые полеты, стало решение канадской компании Bombardier Recreational Products (BRP). В руководстве этой фирмы заявили, что приостанавливают поставку авиадвигателей для БЛА в «страны с неясным использованием» после сообщений о том, что продукция компании установлена на турецких боевых дронах. Речь идет о двигателях Rotax 912 одноименной австрийской компании, которая является дочерним предприятием канадской BRP.

#Canada's suspension of export of drone technology to #Turkey this month because the equipment was used by #Azeri forces and #terrorists against civilians is now reinforced by today's shooting of #Turkish drone with #Canadian CMX15D optics. #BravoCanada #StopWeaponizingTurkey pic.twitter.com/lH9WbrXKlO — Marie Armstrong (@MarieArmDC) October 20, 2020

Кроме того, компания L3Harris WESCAM (канадское отделение американской корпорации L3Harris) также приостановила поставки еще одного важного компонента для «Байрактаров», а именно оптико-электронных/инфракрасных датчиков системы целеуказания.

Следующими на очереди по введению эмбарго на модули для турецких БЛА вполне могут стать сопредседатели Минской группы ОБСЕ: Россия, США и Франция — руководство этих стран уже неоднократно осуждало кровопролитие в Нагорном Карабахе и призывало стороны конфликта вернуться за стол переговоров.

Анкара заявила, что справится своими силами. Однако насколько быстро турецким инженерам удастся произвести импортозамещение модулей для своих беспилотников — покажет время.

Savunma Sanayiimiz engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ediyor.



SİHA’larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor, emeği geçenlere teşekkürler.@aselsan’da bir üst modeli geliştirme çabalarımızı da hızlanarak devam ettiriyoruz. pic.twitter.com/ZKiO4zYVN9 — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 6, 2020

Всегда есть вариант «китайского пути». То есть начать делать копии необходимых комплектующих, не имея на то лицензионных прав.

Отдельно следует отметить пиар-кампанию, направленную на восхваление беспилотников турецкого производства в российских СМИ и антипиар отечественных систем ПВО. Это не касается социальных сетей и мессенджеров, которые пестрят как сторонниками, так и противниками турецких БЛА, зачастую не отдающими себе отчет в том, что они пишут. Авторов некоторых опусов при всем желании сложно назвать экспертами (разве что только «диванными»).

Другое дело крупные медийные ресурсы, которые позиционируют себя достаточно нейтрально, стараясь не уходить в пророссийскую или антироссийскую риторику. Однако в случае с восхвалением «Байрактаров» стала прослеживаться определенная тенденция.

Так о скором конце эпохи российских ПВО и о заслугах турецких «Байрактаров» много и часто стали писать в «Ленте.ру». На сайте этого СМИ можно найти статьи с громкими заголовками: «Истребление турецкими Bayraktar TB2 российских «Панцирь-С1» назвали геноцидом», «Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии», «На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1», «В России рассказали о «подмоченной репутации» «Панцирей» и С-300».

Последняя из перечисленных статей направляет нас на другой крупный информационный ресурс — «Военно-промышленный курьер» («ВПК»). Авторы статьи, Сергей Костин и Кучеренко Владимир достаточно жестко сообщают нам о том, что «ПВО русского производства» не справляется с БЛА (не упоминая важных нюансов, о которых шла речь выше), а России нужно подумать о скорейшем наращивании мощностей для производства своих дронов, чтобы догнать хотя бы Турцию.

Авторы конечно же не стали разбираться, из каких комплектующих делают турецкие «Байрактары», какие страны поставляют те или иные модули. Также авторы забыли, что у России нет такого количества союзников, готовых быстро и бесперебойно предоставлять свои технические разработки для использования их в российском оружии. Это не отменяет факта отставания России в создании и производстве ударных дронов. Однако работы в этом направлении все-таки ведутся, и подача российскими журналистами информации в пессимистичном ключе вызывает вопросы. С другой стороны, прочие немногочисленные статьи Кучеренко и Костина часто содержат в себе крайне негативный контекст по отношению к российскому оружию, и также не блистают попытками взглянуть на ситуацию с разных сторон, как и подобает независимым журналистам.

Возвращаясь к «Ленте.ру» стоит отметить, что в большинстве их статей на тему турецких БЛА используются прямые цитаты из материалов украинского консалтингового агентства Defense Express и турецкого агентства Anadolu. Этот факт вызывает некоторое недоумение. «Лента.ру» и «ВПК» нельзя отнести к оппозиционным медиа (которые, к слову сказать, пиарят «Байрактары» и радуются их успешному применению до такой степени, что становится немного страшно), однако их авторы зачем-то цитируют ярко выраженные антироссийские публикации из украинских ресурсов.

В целом, обобщая выпады журналистов «Ленты.ру» и «ВПК» в пользу Турции и против России, и нежелание их разбирать детально информацию — можно смело относить их к так называемым «оппозиционным» «экспертам». А оппозиция в нашей стране слишком часто имеет прямые связи с геополитическими конкурентами и недоброжелателями России.

В последнее время в Киеве решили примерить на себе роль режиссера различных постановок, направленных против России и ее интересов в разных регионах на постсоветском пространстве. В Белоруссии украинские власти профинансировали и организовали спектакль с «наемниками» из России, чтобы столкнуть лбами Минск и Москву. Вдобавок к этому украинцы проплатили так называемые «темники» в российских медиа, и конечно же не смогли обойти стороной нынешний конфликт в Нагорном Карабахе, так как это происходит «под носом» у Российской Федерации.

The final agreement on sale of Bayraktar TB-2 drones signed with #Ukraine#Turkish Defence manufacturer Baykar and Ukrspecexport signed the final sales agreement.



6 TB-2 drones has been exported to Ukraine. pic.twitter.com/jACvhqXabF — EHA News (@eha_news) November 8, 2019

Ко всему прочему Киев стал первым покупателем «Байрактаров» в Восточной Европе. В конце 2019 года партия этих беспилотников прибыла в страну. А в 2020 году последовало более серьезное намерение Украины относительно взаимодействия с Турцией по военной линии.

Подробности такого сотрудничества озвучил гендиректор «Укрспецэкспорта» Вадим Ноздря в интервью изданию «Левый берег»:

«Нас интересует развитие ударных беспилотных авиационных комплексов Bayraktar TB2, поскольку Минобороны Украины, согласно линии развития ВСУ, планирует закупить от 6 до 12 таких ударных комплексов в ближайшее время. В комплекс входят четыре беспилотника и одна базовая станция. Таким образом, Украина планирует получить 48 беспилотников, которые Минобороны планирует поставить на вооружение в ВСУ. И это уже совместное предприятие, крупноузловая сборка на территории Украины, при этом стоимость каждого комплекса в таком случае уменьшится на 35%. В том числе с учетом импортных комплектующих, которые сама Турция закупает. Сейчас идет выбор места для локализации такого производства».

Тем самым Украина пытается получить для себя сразу несколько выгодных бонусов — удешевление «Байрактара» для покупки в интересах своей армии, возможный доступ к технологиям и механикам сборки таких беспилотников и получение прибыли при производстве «Байрактаров» для других стран-заказчиков.

Minister of Industry and Technology of Turkey @varank Varank said that Turkey aims to domesticate Ukranian AI-450T turboprop engines which has been using on AKINCI UAS @Baykar_Savunma #avgeek #avgeeks https://t.co/oESbxlodh8 — Aerospace Technologies (@AerospaceTechn2) August 27, 2020

Также не стоит забывать, что для новейшего турецкого ударного беспилотника тяжелого класса Bayraktar Akinci (прототипы которого проходят испытания), украинское предприятие АО «Мотор-Сич» уже поставляет двигатели АИ-450Т собственного производства. Это означает, что и для БЛА Bayraktar TB2 украинцы смогут делать двигатели, которые придут на смену агрегатам канадско-австрийского производства. Единственная проблема — это дальнейшая судьба АО «Мотор-Сич» за которое украинские власти судятся с Китаем, имеющим контрольный пакет акций этого предприятия. Поэтому о крупном производстве двигателей, речь пока не идет.

Показательным примером взаимодействия этих двух стран можно считать награждение президентом Украины Владимиром Зеленским гендиректора BAYKAR Халука Байрактара орденом «За заслуги» ІІІ степени.

???????????????????? Генеральный директор и совладелец компании BAYKAR, производящая ударные БПЛА, Халук Байрактар был награждён президентом Украины Владимиром Зеленским государственной медалью за весомый вклад в развитие двусторонних отношений. pic.twitter.com/3rPO9AHO7M — Голос Турции | Voice of Turkey | Türkiyenin Sesi (@TurkeyRTEback) August 28, 2020

Принимая во внимание все вышеописанное, вполне можно допустить участие Украины в пиаре «Байрактаров» и в антипиаре российских систем ПВО в медийном пространстве РФ. А те ресурсы, где размещаются эти материалы, всегда могут сказать, что просто дают «другую точку зрения, как истинно незаинтересованные медиа».

Российской Федерации стоит оперативно парировать нападки в информационном поле, чтобы не терять репутацию и поддерживать заинтересованность существующих и потенциальных покупателей российского оружия, в том числе систем ПВО. Необходимо разоблачать фейки тех, кто сообщает о «десятках уничтоженных комплексов российского производства» и показывать всем сколько такие системы сбивают разнообразных летательных аппаратов в мире. Тем более, что не надо ничего придумывать или использовать компьютерную графику для подтверждения эффективности систем вооружения отечественного производства.

Ближний Восток и Закавказье всегда будут выгодным рынком для производителей вооружения и кажется, что в Турции это понимают весьма отчетливо. Помимо действительно неплохого ударного беспилотника у них получается делать прекрасную рекламу своему изделию. И они не стесняются использовать любые доступные средства для такой рекламы.

Может России пора перестать быть благородным рыцарем? Иначе рыцарь совсем обнищает.

