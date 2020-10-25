Италия вновь побила антирекорд по числу зараженных коронавирусом

Рим, 25 октября. Эпидемиологическая обстановка в Италии продолжает ухудшаться. С каждым днем медики выявляют в стране все больше новых пациентов COVID-19.

Количество зараженных COVID-19 на территории Италии уже пятый день подряд бьет собственные рекорды. За минувшие сутки диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился еще 21 273 человек. Всего заболевание подтверждено у более чем 500 тыс. итальянцев.

На фоне сложившейся эпидемиологической обстановки итальянские власти приняли решение о введении новых ограничений. Начиная с 26 октября работу приостанавливают кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны. В то же время заведения общепита продолжат принимать гостей, однако только до 18:00, сообщили в канцелярии председателя Совета министров.