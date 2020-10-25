Система ПВО С-350 «Витязь» превзошла все аналоги на мировом рынке

Пекин, 25 октября. Россия активно занимается разработкой новой многоуровневой системы противовоздушной обороны, которая будет состоять сразу из нескольких ракетных комплексов с различными возможностями и характеристиками. Об этом пишет китайское информационное издание Sohu. Авторы материала уверены, что одним из важнейших компонентов подобной сети войск ПВО станет ракетный комплекс средней дальности С-350 "Витязь".

Китайские журналисты обратили внимание на характеристики новейшего российского ЗРК, заметив, что на вооружении С-350 находятся 12 ракет. Снаряды способны сбивать вражеские воздушные цели, находящиеся на расстоянии от 60 до 120 километров и высоте до 30 километров.

Специальные радиолокационные станции, работающие в паре с С-350, без труда обнаруживают и идентифицируют объект, летящий на большом удалении от комплекса. При этом ЗРК могут нейтрализовать военные самолеты и истребители противника, а также беспилотные летательные аппараты и баллистические ракеты.

"У комплекса С-350 есть ряд преимуществ перед его предшественником С-300. Эта система обладает не только большей ударной мощью, но и высокой маневренностью и мобильностью", — пишут китайские журналисты.

Авторы материала обратили внимание, что российский "Витязь" не только обладает высоким боевым потенциалом, но и достаточно прост в эксплуатации. Войска противовоздушной обороны могут в считанные минуты провести передислокацию и поставить комплекс на боевое дежурство на новой позиции, пишет "Политрос".

Китайские журналисты заметили, что С-350 значительно превосходит зарубежные аналоги по характеристикам и боевым возможностями, поскольку комплекс создает непреодолимый барьер для авиации противника.

"Таким образом, комплексы С-350 сформируют на огромной территории России плотную оборонительную сеть, обеспечив комплексную противовоздушную оборону", — резюмируют авторы Sohu.

Ранее СМИ сообщили, что российский комплекс С-300B4 успешно прошел все испытания и подтвердил характеристики, согласно которым он может сбивать гиперзвуковые ракеты противника.