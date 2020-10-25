Москва, 25 октября. Певица Полина Гагарина сожалеет, что из-за плотного графика мало времени уделяет детям. Об этом она призналась подписчикам в Instagram и попросила их совета.

Исполнительница воспитывает двух детей: от брака с актером Петром Кисловым — сына Андрея, а от фотографа Дмитрия Исхакова — дочь Мию. Гагарина призналась, что всеми силами стремится больше времени уделять детям, но из-за напряженного графика у нее не всегда это получается. Певица разрывается между делами, репетициями, воспитанием детей и решением множества других вопросов.

"Тороплюсь домой, чтобы уложить Мию, чтобы обсудить с Андрюшей все, что у него происходит, а когда не получается, испытываю чувство вины, ругаю себя, переживаю", — написала Гагарина в посте.

Артистка вспомнила о недавно прочитанном исследовании, в котором говорится, что качество проведенного с детьми времени не зависит от его количества. Она поинтересовалась, что фанаты думают о такой мысли и попросила рассказать, чем ее поклонники занимаются, проводя время с детьми.

Гагарина редко делится с фанатами снимками с младшим ребенком. Но недавно она показала, как занимается спортом вместе с дочерью. На опубликованных кадрах видео певица работает с тренером, а девочка пытается повторить движения мамы.