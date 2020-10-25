Жители Британии придумали махинацию с тестами на коронавирус

Лондон, 25 октября. Путешественники из Великобритании стали скупать отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию.

Стоимость одного теста с отрицательным результатом на COVID-19 составляет от 50 до 150 фунтов стерлингов, что приравнивается к 5–15 тыс. рублей. Популярность покупки связана с требованием авиакомпаний предоставить доказательства отсутствия заболевания у пассажиров. Бесплатно пройти обследование могут только отдельные категории граждан, которые входят в группы риска. Остальные же идут в частные клиники, где процедура может обходиться в сумму до 150 фунтов.

Один турист сообщил: для того, чтобы не переплачивать, он позаимствовал тест у своего друга, который не болеет коронавирусной инфекцией. Позже мужчина просто заменил имена в специальном бланке. В Брэдфорде сразу же нашлись предприниматели, готовые в срочном порядке продавать отрицательные результаты лабораторного исследования. Там они также стоят 150 фунтов. В Блэкберне фальшивые справки будут стоить в три раза дешевле — 50 фунтов, пишет The Sun.